Ничья «Реала» и «Ман Сити», 500+ млн евро для Месси в Саудовской Аравии, 850 тысяч Fan ID, 5 млн премиальных игрокам «Зенита», «Россия 25» победила Беларусь и другие новости

Доброе утро! Главные новости вчерашнего дня уже здесь👇🏻 1. «Реал» и «Манчестер Сити» выдали огненную ничью в первом полуфинале Лиги чемпионов – 1:1.
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