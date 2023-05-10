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Ничья «Реала» и «Ман Сити», 500+ млн евро для Месси в Саудовской Аравии, 850 тысяч Fan ID, 5 млн премиальных игрокам «Зенита», «Россия 25» победила Беларусь и другие новости

Ничья «Реала» и «Ман Сити», 500+ млн евро для Месси в Саудовской Аравии, 850 тысяч Fan ID, 5 млн премиальных игрокам «Зенита», «Россия 25» победила Беларусь и другие новости

Доброе утро! Главные новости вчерашнего дня уже здесь👇🏻 1. «Реал» и «Манчестер Сити» выдали огненную ничью в первом полуфинале Лиги чемпионов – 1:1.

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