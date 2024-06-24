Study Links Spike in Infant Deaths to Abortion Bans

Axios: “Infant deaths surged 12.9% in Texas compared with 1.8% for the rest of the country after the state in 2021 enacted a strict abortion ban with no exceptions for birth defects, according to a new study in JAMA Pediatrics.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)