Инженеры представили робота, который облегчит жизнь астронавтов на Луне

Художественное изображение BioBot / © Akin et al. Поэтому несколько лет назад команда инженеров предложила идею системы Biobot, которая представляет робота на вездеходном шасси, способного сопровождать астронавтов и перевозить вспомогательное оборудование во время выхода на поверхность Луны.
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