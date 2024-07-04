Инженеры представили робота, который облегчит жизнь астронавтов на Луне

Художественное изображение BioBot / © Akin et al. Поэтому несколько лет назад команда инженеров предложила идею системы Biobot, которая представляет робота на вездеходном шасси, способного сопровождать астронавтов и перевозить вспомогательное оборудование во время выхода на поверхность Луны.