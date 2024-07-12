14 соседей-чудаков, которые решительно настроены не дать нам пожить спокойно

От соседей, только если вы не живете в глухом лесу, не убежишь. И хорошо если соседи попадаются обычные, нормальные и дружелюбные! А то некоторые экземпляры, кажется, родились лишь для того, чтобы не дать нам заскучать любыми доступными способами.