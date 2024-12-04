Победа «Барсы» с 5 голами, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, у Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате, «Монако» хочет купить Файзуллаева, Овечкин сбросил 15 кг перед сезоном и другие новости

1. «Барселона», кажется, вышла из мини-кризиса и разгромила «Мальорку» в гостях – 5:1! Рафинья сделал дубль (у бразильца 17 (11+6) очков в 16 матчах чемпионата), у де Йонга 1+1 после выхода на замену, у Ямаля ассист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости
- У Лички и Слишковича проблемы, «Краснодар» и «Локо» на грани. 17-й тур РПЛ интригует
- «Спартак» вынес «Краснодар», «Ливерпуль» сделал «Сити», «Зенит» проиграл «Крыльям», пальцы Пепа, Ферстаппен взял Гран-при Катара и другие новости
Свежие комментарии