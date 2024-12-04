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Не только о футболе

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Победа «Барсы» с 5 голами, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, у Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате, «Монако» хочет купить Файзуллаева, Овечкин сбросил 15 кг перед сезоном и другие новости

Победа «Барсы» с 5 голами, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, у Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате, «Монако» хочет купить Файзуллаева, Овечкин сбросил 15 кг перед сезоном и другие новости

1. «Барселона», кажется, вышла из мини-кризиса и разгромила «Мальорку» в гостях – 5:1! Рафинья сделал дубль (у бразильца 17 (11+6) очков в 16 матчах чемпионата), у де Йонга 1+1 после выхода на замену, у Ямаля ассист.

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