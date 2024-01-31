Захарова назвала слова Борреля о примирении России и Украины чудовищными

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что сама идея о примирении Москвы и Киева ошибочна и нельзя поддаваться призывам к миру на Украине.
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