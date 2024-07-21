Российские знаменитости, которые открыли свой бизнес и прогорели

Это только кажется, что представители шоу-бизнеса зарабатывают баснословные суммы. Некоторым все же не хватает зарплаты, поэтому они принимают решение открыть свое собственное дело, порой ничего в этом не понимая.
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