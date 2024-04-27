ВВС США заключили контракт на разработку нового самолета "судного дня"

ВВС США заключили с аэрокосмической корпорацией Sierra Nevada Corporation контракт суммой $13 млрд на разработку нового воздушного пункта командования взамен самолетам "судного дня" Boeing E-4B Nightwatch, срок службы которых истекает к 2030-м годам.
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