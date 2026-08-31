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Журнал «Профиль»

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ЕС готовит новый пакет санкций против России

ЕС готовит новый пакет санкций против России

Вопрос нового пакета санкций, который станет уже 22-м по счету, обсудят на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет во вторник и среду в Уиклоу (Ирландия).

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