Tagesschau: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Израильские военные задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную группу немецкого телеканала ARD и угрожали журналистам, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на издание Tagesschau, входящее в медиагруппу ARD.
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