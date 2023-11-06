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Tagesschau: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Tagesschau: военные Израиля задержали группу немецких журналистов и угрожали им

Израильские военные задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную группу немецкого телеканала ARD и угрожали журналистам, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на издание Tagesschau, входящее в медиагруппу ARD.

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