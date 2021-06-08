smi.today

1 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Bunick Бутов
    Показала себя, гостеприимно растопырив ляжки..."Мисс Украина" Ле...
  • Виктор Шиховцев
    Воздух стал чище.Труп трансгендера...
  • Lehanaizhe
    что бы вскрыть боевые возможности флота одного ржавого корыта будет маловато«Око за око». Рос...

Арены Евро-2020: Глазго

Арены Евро-2020: Глазго

С 11 июня по 11 июля 2021 года на 11 стадионах пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. До апреля их было 12, однако два города — Бильбао и Дублин — лишились права принимать игры Евро из-за отсутствия гарантий допуска зрителей на трибуны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх