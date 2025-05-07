Rockstar подтвердила, что второй трейлер GTA VI целиком записан на базовой PS5 и даже содержит геймплейВышедший накануне второй трейлер криминального боевика с открытым миром GTA VI, по мнению некоторых, выглядел чересчур хорошо для базовой PS5.
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