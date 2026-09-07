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Двухлетняя девочка скончалась в ожидании врача в российском городе

Двухлетняя девочка скончалась в ожидании врача в российском городе

Произошедшим заинтересовались следователи В одной из клиник Ульяновска скончалась двухлетняя девочка во время ожидания врача, сообщает пресс-служба Следственного комитета Ульяновской области.

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