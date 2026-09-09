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ИА Регнум

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Рютте: за год Киев получил более $10 млрд на закупки вооружений у США

Рютте: за год Киев получил более $10 млрд на закупки вооружений у США

Только в течение последнего года союзники Киева направили более $10 млрд на закупку американского оружия для Украины.

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