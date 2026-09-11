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Царьград

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Омбудсмены взяли на контроль нападение на художника в Петербурге

Омбудсмены взяли на контроль нападение на художника в Петербурге

Дело о нападении на уличного художника у Казанского собора в Санкт-Петербурге проконтролируют федеральный и городской омбудсмены.

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