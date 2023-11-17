Театр абсурда
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Театр абсурда

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Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

  Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов — ценник предлагается опустить почти в шесть раз   Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о том, чтобы с 1 сентября 2024 года установить для иностранных специалистов единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере ₽1 тыс — это обязательные дисциплины для получения разрешения на временное проживание или работу.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НАДО В РОССИИ ВООБЩЕ ПРЕКРАТИТЬ ВЫДАВАТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ, КРОМЕ ТЕХ, КТО ПРОЖИВАЛ ИЛИ РОДИЛСЯ В РОССИИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ!
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