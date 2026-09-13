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Царьград

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Иран и Армения запускают «зеленый» коридор на границе в Мегри

Иран и Армения запускают «зеленый» коридор на границе в Мегри

Между Тегераном и Ереваном достигнута договоренность о запуске «зеленого» таможенного коридора, который призван ускорить пересечение границы для грузового транспорта.

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