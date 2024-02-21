Жительница Мичуринска, ударившая ножом в живот своего сожителя, предстанет перед судом

В Мичуринске перед судом предстанет 51-летняя местная жительница. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает прокуратура Тамбовской области.
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