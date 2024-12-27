Народный фронт к Новому году передал 10 т подарков военнослужащим в ЛНР

Общероссийское общественное движение «Народный фронт» в рамках фонда «Всё для Победы» передало пяти подразделениям Армии России около 10 т подарков по случаю Нового года, сообщает 27 декабря пресс-служба организации.
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