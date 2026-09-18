Жена актера Саши Петрова опубликовала фото в бикини

Жена актера Саши Петрова показала, как восстановила фигуру после родов. Виктория Петрова снялась в ярком бикини и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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