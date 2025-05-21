Главный майский спор интернета: победят ли сто мужчин одну гориллу? Даже у Грилиша есть мнение

«Запустите гориллу в раздевалку, и мы ее отметелим». С начала мая соцсети разогрелись дискуссией. Все представляют странную битву: сотня безоружных мужчин без боевых навыков против одной разъяренной гориллы.
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