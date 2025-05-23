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Бринд’Амор о «Каролине» после 0:5 от «Флориды» во 2-м матче серии: «Я не знаю, что это было в первом периоде. Выглядело не очень хорошо»

«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).  В первом периоде команда пропустила 3 шайбы.

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