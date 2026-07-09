🛠️ В Симферополе реставрируют памятник «Комсомольцам всех поколений» Монумент установлен в Детском парке города.
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🛠️ В Симферополе реставрируют памятник «Комсомольцам всех поколений» Монумент установлен в Детском парке города.