Песков назвал опасным заявление Макрона об отправке войск на Украину

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency России нужно быть начеку, поскольку европейские политики лишены инстинкта самосохранения, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на УкраинуПредставитель Кремля назвал заявления Макрона опасными, поскольку они могут нанести непоправимый ущерб безопасности и стабильности на континенте.
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