От этих купюр откажутся в магазине: с 12 января не станут принимать наличные – они не действительны для расчета Ольга БезродняяНа сегодняшний день существует ряд банкнот, которые могут не приниматься кассирами, и важно знать, как действовать в таких ситуациях.