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От этих купюр откажутся в магазине: с 12 января не станут принимать наличные – они не действительны для расчета

От этих купюр откажутся в магазине: с 12 января не станут принимать наличные – они не действительны для расчета

От этих купюр откажутся в магазине: с 12 января не станут принимать наличные – они не действительны для расчета Ольга БезродняяНа сегодняшний день существует ряд банкнот, которые могут не приниматься кассирами, и важно знать, как действовать в таких ситуациях.

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