Аргументы и Факты

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Reuters: Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

Reuters: Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от главы РФ Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в Елисейском дворце.

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