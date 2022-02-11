Reuters: Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от главы РФ Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в Елисейском дворце.