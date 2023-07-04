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Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашает на службу в органы предварительного следствия в системе МВД России

Требования к кандидатам:- наличие гражданства Российской Федерации- наличие высшего юридического образования- возраст до 35 летГарантии сотрудникам органов внутренних дел:- заработная плата от 40000 рублей- социальная помощь в обеспечении жилым помещением, компенсация стоимости аренды жилья- страхование жизни и здоровья сотрудника- медицинское, пенсионное и санаторно-курортное обеспечение- возможность раннего выхода на пенсию- возможность карьерного роста- отпуск от 47 календарных днейПо всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления УМВД России по Ивановской области (г.

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