Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашает на службу в органы предварительного следствия в системе МВД России

Требования к кандидатам:- наличие гражданства Российской Федерации- наличие высшего юридического образования- возраст до 35 летГарантии сотрудникам органов внутренних дел:- заработная плата от 40000 рублей- социальная помощь в обеспечении жилым помещением, компенсация стоимости аренды жилья- страхование жизни и здоровья сотрудника- медицинское, пенсионное и санаторно-курортное обеспечение- возможность раннего выхода на пенсию- возможность карьерного роста- отпуск от 47 календарных днейПо всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления УМВД России по Ивановской области (г.