В Москве назревает скандал по поводу трэш-выставки художника украинского происхождения

Vladimir Soukhatchev

На ваш наивный вопрос "Интересно, когда Минкульт проснётся и подобному «искусству» в нашей стране выставят должный заслон?" есть очень простой вопрос: а вы министерку культуры РФ видели? А ее знаменитую черную футболку с матерной надписью тоже никогда не читали? ФамилиЁ этого "Чуда-Чудного" вполне себе приличное - Ольга Любимова - ярый неЛюбитель ходить по Театрам и Выставкам, как сама откровенно выразилась!