Сегодня линия фронта проходит не только там, где наша доблестная армия освобождает от необандеровцев ЛНР и Донбасс.
В Москве назревает скандал по поводу трэш-выставки художника украинского происхождения
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
На ваш наивный вопрос "Интересно, когда Минкульт проснётся и подобному «искусству» в нашей стране выставят должный заслон?" есть очень простой вопрос: а вы министерку культуры РФ видели? А ее знаменитую черную футболку с матерной надписью тоже никогда не читали? ФамилиЁ этого "Чуда-Чудного" вполне себе приличное - Ольга Любимова - ярый неЛюбитель ходить по Театрам и Выставкам, как сама откровенно выразилась!
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21 час.
Boris Borisov
Что это за паскудство ?!-"...украинского происхождения ..." ! У нас пол России русских украинского происхождения ! Что , суки, если прадед жил на украйне -теперь в паспорт записывать надо !?
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7 час.
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