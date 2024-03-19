Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Москве назревает скандал по поводу трэш-выставки художника украинского происхождения

В Москве назревает скандал по поводу трэш-выставки художника украинского происхождения

Сегодня линия фронта проходит не только там, где наша доблестная армия освобождает от необандеровцев ЛНР и Донбасс.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
На ваш наивный вопрос &quot;Интересно, когда Минкульт проснётся и подобному «искусству» в нашей стране выставят должный заслон?&quot; есть очень простой вопрос: а вы министерку культуры РФ видели? А ее знаменитую черную футболку с матерной надписью тоже никогда не читали? ФамилиЁ этого &quot;Чуда-Чудного&quot; вполне себе приличное - Ольга Любимова - ярый неЛюбитель ходить по Театрам и Выставкам, как сама откровенно выразилась!
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21 час.
Boris Borisov
Что это за паскудство ?!-&quot;...украинского происхождения ...&quot; ! У нас пол России русских украинского происхождения !  Что , суки, если прадед жил на украйне  -теперь в паспорт записывать надо !?
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7 час.

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