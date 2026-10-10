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В двух аэропортах РФ ввели ограничения на полеты из-за БПЛА

В двух аэропортах РФ ввели ограничения на полеты из-за БПЛА

Росавиация проинформировала, что в аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов .

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