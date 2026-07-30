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Царьград

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Анохин: Костел в Смоленске восстановлен на 90%

Анохин: Костел в Смоленске восстановлен на 90%

Василий Анохин сообщил об обновлении культурных объектов в Смоленской области. Крепостную стену и костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии активно реставрируют, укрепляя их историческую и туристическую значимость.

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