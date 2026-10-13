Суд Краснодара запретил частной школе работать из-за пожарных рисков

Краснодарский краевой суд отменил решение Советского районного суда и запретил индивидуальному предпринимателю вести образовательную деятельность в здании частной детской школы, пока специалист госпожнадзора не подтвердит устранение всех нарушений.
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