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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон установил рекорд «Колорадо», набрав 122 очка за сезон

В текущем регулярном чемпионате нападающий совершил 122 (44+78) результативных действия. Прежний рекорд принадлежал Джо Сакику – 120 (51+69) очков в сезоне-1995/96.

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