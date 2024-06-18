Мали заявила о желании нарастить военный потенциал с помощью России

Мали стремится нарастить свой военный потенциал при сотрудничестве с Россией, сейчас стороны обсуждают программу закупок военного оборудования, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии