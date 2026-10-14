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Тульские новости

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АКМ обыграл «Челмет» в Туле со счётом 4:2

АКМ обыграл «Челмет» в Туле со счётом 4:2

Тульский АКМ в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл челябинский «Челмет» - 4:2.Победой тульского АКМ над челябинским «Челметом» завершился матч регулярного чемпионата ВХЛ.

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