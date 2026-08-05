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Xiaomi представила умный обогреватель для ванной, который сам автоматически включает свет и вентиляцию. Цена — 160 долларов

Xiaomi представила умный обогреватель для ванной, который сам автоматически включает свет и вентиляцию. Цена — 160 долларов

Новинка оснащена встроенным радаром, который и определяет присутствие человека в комнатеXiaomi начала продажи в Китае умного потолочного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition.

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