Xiaomi представила умный обогреватель для ванной, который сам автоматически включает свет и вентиляцию. Цена — 160 долларов

Новинка оснащена встроенным радаром, который и определяет присутствие человека в комнатеXiaomi начала продажи в Китае умного потолочного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sense Edition.
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