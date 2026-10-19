Айлант начали высаживать в Крыму в 1812 году в Никитском ботаническом саду. Об этом сообщает "МК в Крыму".
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