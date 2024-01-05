Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 14 подборов и 7 передач. «Бакс» выиграли у «Сперс» в гостях

Лидер «Милуоки» привел свою команду к гостевой победе над «Сан-Антонио» – 125:121. Звездный форвард набрал 44 очка (19 из 28 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 из 6 с линии), сделал 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 потерю за 39,5 минуты на паркете.
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