Яннис Адетокумбо набрал 44 очка, 14 подборов и 7 передач. «Бакс» выиграли у «Сперс» в гостях

Лидер «Милуоки» привел свою команду к гостевой победе над «Сан-Антонио» – 125:121. Звездный форвард набрал 44 очка (19 из 28 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 4 из 6 с линии), сделал 14 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 потерю за 39,5 минуты на паркете.