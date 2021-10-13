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    Но правильные...А убогие вот эти...Протест сытых людей

Протест сытых людей

Протест сытых людей

Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения. Ненатурально и карикатурно.

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Альбина Колесникова
Абсолютна согласна с этой статьёй и целиком автора поддерживаю.
Юрий
👍
Рожденный СССР
Народовольцы и декабристы тоже не голодали, но Ксюшу и Андрюшу в один ряд с ними не втиснуть, никак...
Вадим Белов
Андрей Макаревич был одним из моих кумиров. Для меня стало большим потрясением его публичные высказывания не о власти, а обо всём народе, живущем в постсоветской России.
Борис Осипов
кузнецов владимир
убогие стихи и логика тоже.
Борис Осипов
Но правильные...А убогие вот эти...
Teodor
Скоморохи прорвались к идеологической власти, а им место у сапогов рабочего люда Страны. Пора дать им знать, чего они стоят. Пойте и танцуйте пока вам разрешают. Но многим из вас, с вашим репертуаром и образом жизни, место на помойке.

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