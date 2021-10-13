Протест сытых людей

ЮлияПолитикаПротест сытых людей Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения. Ненатурально и карикатурно.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаАбсолютна согласна с этой статьёй и целиком автора поддерживаю.ЮЮрий👍Рожденный СССРНародовольцы и декабристы тоже не голодали, но Ксюшу и Андрюшу в один ряд с ними не втиснуть, никак...ВБВадим БеловАндрей Макаревич был одним из моих кумиров. Для меня стало большим потрясением его публичные высказывания не о власти, а обо всём народе, живущем в постсоветской России.БОБорис Осиповкузнецов владимирубогие стихи и логика тоже.БОБорис ОсиповНо правильные...А убогие вот эти...TTeodorСкоморохи прорвались к идеологической власти, а им место у сапогов рабочего люда Страны. Пора дать им знать, чего они стоят. Пойте и танцуйте пока вам разрешают. Но многим из вас, с вашим репертуаром и образом жизни, место на помойке.Комментировать
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