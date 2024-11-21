В Европе поняли, что находятся в зоне поражения «Орешником»

Новая российская ракета «Орешник» способна достичь Европы, 21 ноября пишет The Guardian. Газета сообщает, что в США и Великобритании начали гадать о принадлежности ракеты, выпущенной по одному из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске, который производит ракетную технику для нужд ВСУ.
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