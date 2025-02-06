Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Смотря с кого считать. Хотя и эта сволочь изменила много чего.Какой шокирующий ...
  • Николай Кузнецов
    Да вы еще и демагог, батенька! Я таким, как вы или Вольфович с Ельциным сроду не верил. Болтуны-сЗахар Прилепин. А...
  • Tatyana Fedotova
    И никаких арбитров из сволочей. Арбитраж гадов это бедаПрорыв информацио...

Баксы на бочку: Трамп заявил, что «США были ограблены практически каждой страной в мире»

Баксы на бочку: Трамп заявил, что «США были ограблены практически каждой страной в мире»

БлокнотРУ Помощь США большинство стран не ценят, и подобную практику нужно «быстро изменить».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
Именно поэтому и был пиндосами ИЗМЕНЁН, или ОТМЕНЁН скорее, эквивалент их фантиков в золоте. ОТМЕНЁН. Фантики реально НИЧЕГО НЕ СТОЯТ, рисово-хлопковая бумага и две краски РЕАЛЬНО СТОЯТ ДОРОЖЕ, при печатании фантиков, чем номинал на них.
Ответить
4 час.
С
Странник
😀мы еще вспомним добрым словам дедушку байдена😀
Ответить
4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Вот именно...ГРАБЁЖЬ ВСЕГО МИРА ОПЛАЧИВАЯ ФАНТИКАМИ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ...эТО ДЛЯ НИХ НЕ ГРАБЁЖЬ , А БИЗНЕС...НЕ США ВЯКАТЬ О ГРБЕЖАХ...ЭТО ИХ ХОББИ....Гоударство БАНДИТ, ВОР и МОШЕННИК БЛЯ.
Ответить
37 мин.
наверх