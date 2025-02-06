Gennady Sokolovsky

Именно поэтому и был пиндосами ИЗМЕНЁН, или ОТМЕНЁН скорее, эквивалент их фантиков в золоте. ОТМЕНЁН. Фантики реально НИЧЕГО НЕ СТОЯТ, рисово-хлопковая бумага и две краски РЕАЛЬНО СТОЯТ ДОРОЖЕ, при печатании фантиков, чем номинал на них.