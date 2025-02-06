БлокнотРУ Помощь США большинство стран не ценят, и подобную практику нужно «быстро изменить».
Баксы на бочку: Трамп заявил, что «США были ограблены практически каждой страной в мире»
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Именно поэтому и был пиндосами ИЗМЕНЁН, или ОТМЕНЁН скорее, эквивалент их фантиков в золоте. ОТМЕНЁН. Фантики реально НИЧЕГО НЕ СТОЯТ, рисово-хлопковая бумага и две краски РЕАЛЬНО СТОЯТ ДОРОЖЕ, при печатании фантиков, чем номинал на них.
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4 час.
С
Странник
😀мы еще вспомним добрым словам дедушку байдена😀
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Вот именно...ГРАБЁЖЬ ВСЕГО МИРА ОПЛАЧИВАЯ ФАНТИКАМИ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ...эТО ДЛЯ НИХ НЕ ГРАБЁЖЬ , А БИЗНЕС...НЕ США ВЯКАТЬ О ГРБЕЖАХ...ЭТО ИХ ХОББИ....Гоударство БАНДИТ, ВОР и МОШЕННИК БЛЯ.
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37 мин.
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