Новости Тамбова

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Сидоров
    почему нет поддержки нашего Гаранта по борьбе с бедностью на официальном уровне., где организованный Комитет ГД РФ по...В Тамбовской обла...
  • Нина
    Одобряем, с  учетом сокращения заработной платы депутатов за этот час работы. Деньги перечислить в фонд помощи больны...В Госдуме предлож...

В Тамбовской области убрали две стихийные свалки

В Тамбовской области убрали две стихийные свалки

На территории Тамбова и Мичуринска убрали две стихийные свалки после официальных письменных обращений активистов регионального отделения ОНФ в управление по охране окружающей среды и природопользованию, а также в администрации муниципалитетов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх