В Тамбовской области убрали две стихийные свалки

На территории Тамбова и Мичуринска убрали две стихийные свалки после официальных письменных обращений активистов регионального отделения ОНФ в управление по охране окружающей среды и природопользованию, а также в администрации муниципалитетов.
На территории Тамбова и Мичуринска убрали две стихийные свалки после официальных письменных обращений активистов регионального отделения ОНФ в управление по охране окружающей среды и природопользованию, а также в администрации муниципалитетов.
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