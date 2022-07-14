Петр Корнели продолжит карьеру в «Реале»

«Реал» согласовал условия контракта с тяжелым форвардом Петром Корнели (26 лет, 211 см). Корнели станет четвертым французом в мадридском клубе.
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