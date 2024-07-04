Средства спасения на Шаттле

Как известно, на космическом корабле использование скафандров экипажем во время полета изначально не было преднамеренным, но были разработаны средства спасения на случай необходимости переброски экипажа с аварийного корабля в безвоздушном пространстве.
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