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Царьград

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Союзник России теряет доверие: Обходной путь русские строят не просто так

Союзник России теряет доверие: Обходной путь русские строят не просто так

Россия вновь дала знать, что к среднеазиатским республикам никакого доверия нет. В настоящее время в РФ строится новый участок железной дороги на маршруте Коновалово — Татарская, который позволит обойти территорию Казахстана.

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Комментарии
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АндрейБорков
У России только ДВА ДРУГА И СОЮЗНИКА - АРМИЯ и ФЛОТ! Это сказано давно, это сказано еще Александром 3-м, но актуально и по сей день!
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11 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Не должно быть доверия всей этой продажной компании.......
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11 час.
Алексей Изотов
Наконец-то,додумались принять это решение.Кто ездил на поезде через Казахстан,то знает какая это унизительная процедура.Поезд подолгу стоит в не жд станциях,туалеты закрыты,ходить нельзя,на станциях не выпускают.
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10 час.

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