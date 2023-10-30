Американский профессор цинично признал, что Украина выполняет грязную работу за НАТО

Игорь Шкапа. Украина фактически выполняет миссию НАТО, воюя с Российской Федерацией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил американский историк, профессор Йельского университета и член Совета по международным отношениям (США) Тимоти Снайдер.