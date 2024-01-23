Француз Дрион из харьковского списка на Украине замечен на снимке с оружием

Француз Алексис Дрион, имя которого появилось в списке присутствующих в Харькове во время удара ВС РФ по позициям французских наемников, оказался на территории Украины с оружием в руках, что подтверждает его собственные фотографии в социальных сетях.
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