Newsweek: Вашингтон предложит новым властям Сирии избавиться от российских баз

Россия может потерять свою военно-морскую базу в Средиземноморье, пишет Newsweek. Утверждается, что возможная потеря российских баз в Сирии нарушит логистику и снабжение, ослабит возможности РФ в Ливии, а также в странах Африки к югу от Сахары.