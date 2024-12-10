Newsweek: Вашингтон предложит новым властям Сирии избавиться от российских баз

Россия может потерять свою военно-морскую базу в Средиземноморье, пишет Newsweek. Утверждается, что возможная потеря российских баз в Сирии нарушит логистику и снабжение, ослабит возможности РФ в Ливии, а также в странах Африки к югу от Сахары.
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