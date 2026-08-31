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Тульские новости

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Завтра похолодание до +12 градусов ночью

Завтра похолодание до +12 градусов ночью

Завтра ночью ощутимо похолодает до +12 градусов, а днём максимум +25. Как изменится погода дальше? Переходите читать подробности!Сегодня, 31 августа, дневная температура воздуха составит +23 градуса.

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