Киевлянин встретил полицию с катаной в руках после угроз прохожим автоматом. Обложка © Telegram / Патрульна поліція Києва Патрульная полиция Киева сообщила о задержании мужчины, который угрожал прохожим огнестрельным оружием.
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